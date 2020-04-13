На въезде в Ростов образовалась огромная пробка: сотрудники ГИБДД проверяют пропуска у водителей

13 Апр 2020 2020-04-13T10:21:15+03:00

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На подъезде к Ростову на трассе М4 "Дон" образовалась пробка, из-за постов ГИБДД, проверяющих пропуска у водителей. По данным google карт, патрульные стоят напротив памятника "Тачанка".

Утром 13 апреля людям, которые хотели попасть в донскую столицу пришлось некоторые время провести в дорожном заторе. На федеральной трассе по направлению в город работают инспекторы ГИБДД. Они останавливают многих водителей и проверяют наличие специальные разрешений на передвижение в период самоизоляции.

Если у человека нет соответствующих документов, ему рекомендуют вернуться домой - туда, где он прописан. Очевидцы рассказали изданию, что на трассе стоит семь машин ГИБДД, сотрудники работают очень активно.

Пробка отображена на картах. Фото: google

ИСТОЧНИК KP.RU