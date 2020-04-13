На въезде в Ростов образовалась огромная пробка: сотрудники ГИБДД проверяют пропуска у водителей
На подъезде к Ростову на трассе М4 "Дон" образовалась пробка, из-за постов ГИБДД, проверяющих пропуска у водителей. По данным google карт, патрульные стоят напротив памятника "Тачанка".
Утром 13 апреля людям, которые хотели попасть в донскую столицу пришлось некоторые время провести в дорожном заторе. На федеральной трассе по направлению в город работают инспекторы ГИБДД. Они останавливают многих водителей и проверяют наличие специальные разрешений на передвижение в период самоизоляции.
Если у человека нет соответствующих документов, ему рекомендуют вернуться домой - туда, где он прописан. Очевидцы рассказали изданию, что на трассе стоит семь машин ГИБДД, сотрудники работают очень активно.
Пробка отображена на картах. Фото: google
ИСТОЧНИК KP.RU