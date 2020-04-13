2020-04-13T10:18:34+03:00
Общество

В Ростовской области в Центры мониторинга по коронавирусу звонят больше трех тысяч человек в сутки

Специалисты работают круглосуточно
Ольга ГОПАЛО
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Специалисты работают круглосуточно отвечают на звонки.Специалисты работают круглосуточно отвечают на звонки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области Центры мониторинга по ситуации по коронавирусной инфекции работают в круглосуточном режиме без перерывов и выходных. В смене – не менее пяти человек, в том числе специалисты от образования, здравоохранения, соцподдержки и юристы. Об этом сообщили в правительстве региона. При этом число звонков увеличивается с каждым днем.

В среднем, на горячие линии, которые есть также в каждом районе, звонят около трех тысяч человек в сутки. Многие пытаются решить свои вопросы. При этом те, которые касаются многих и часто повторяются, публикуются на официальном сайте.

Напомним, в донском регионе насчитывается 52 человека, зараженных коронавирусом. И с каждым днем число заболевших неумолимо растет. Большинство заболевших - жители Ростова-на-Дону, есть также из Мартыновского, Цимлянского и Октябрьского районов, Зверево, Батайска и Донецка. В стационаре на сегодня находятся 88 человек.

АЛЛО!

Позвонить в центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции можно круглосуточно по многоканальным телефонам: 8-800-200-46-53 и 8-863-285-05-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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