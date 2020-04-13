Изменился график движения поездов «Ростов-Москва»

13 Апр 2020 2020-04-13T12:03:40+03:00

Поезда в Москву будут ездить по четным числам Фото: Иван МАКЕЕВ

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Ростовчанам, которые часто ездят в столицу по делам, придется привыкать к изменениям в расписании. Как сообщает пресс-служба РЖД, поезда «Ростов - Москва» будут ездить по-новому.

Поезда из Ростова-на-Дону в Москву поедут по нечетным числам. В случае, если билеты были приобретены на четные даты и поезд отменили, то людям перелагают обменять билеты или вернуть деньги.

− Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования поездов на внутригосударственных маршрутах, − отменено в сообщении.

Стоит отметить, что из-за снижения пассажиропотока изменен график движения еще более тридцати поездов дальнего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU