2020-04-13T12:03:40+03:00
Общество

Изменился график движения поездов «Ростов-Москва»

Пассажиры стали реже путешествовать
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Поезда в Москву будут ездить по четным числамПоезда в Москву будут ездить по четным числамФото: Иван МАКЕЕВ
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Ростовчанам, которые часто ездят в столицу по делам, придется привыкать к изменениям в расписании. Как сообщает пресс-служба РЖД, поезда «Ростов - Москва» будут ездить по-новому.

Поезда из Ростова-на-Дону в Москву поедут по нечетным числам. В случае, если билеты были приобретены на четные даты и поезд отменили, то людям перелагают обменять билеты или вернуть деньги.

− Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования поездов на внутригосударственных маршрутах, − отменено в сообщении.

Стоит отметить, что из-за снижения пассажиропотока изменен график движения еще более тридцати поездов дальнего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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