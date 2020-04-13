Депутаты-атомщики окажут помощь пожилым людям и инвалидам Волгодонска.

13 Апр 2020 2020-04-13T12:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутаты Волгодонской городской думы от Ростовской АЭС Александр Бушнев, Виталий Цуканов, Петр Горчанюк и Дмитрий Кудряшов будут обеспечивать горячими обедами инвалидов и пожилых горожан своих округов во время изоляции.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

После инициативы депутатов-атомщиков, создать в своих округах штабы волонтерской помощи, появилась идея организации доставки горячих обедов.

- На моего помощника вышли несколько человек, которые попросили оказать организацию горячих обедов - у этих жителей нет в городе ни детей, ни родственников, - рассказал депутат Петр Горчанюк.

- К нам обратилась общественная организация инвалидов «Парус надежды», которая также попросила помощи в предоставлении питания одиноким старикам, - пояснил депутат, руководитель первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев. - Мы не остались в стороне и приступили к действиям.

Финансирует приобретение обедов первичная Профсоюзная организация Ростовской атомной станции, помимо этого 100 обедов предоставит руководство «Наше кафе». Разносить питание будут волонтеры-десантники и рукопашники спортклуба Ростовской АЭС. Данная акция распространяется на всё время изоляции.