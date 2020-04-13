Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев: "если сейчас мы упустим ситуацию, то потом будет поздно"

13 Апр 2020 2020-04-13T12:39:54+03:00

Бондарев сообщил, что больше половины новых случаев заболевания COVID-19 - завезены из других регионов России

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13 апреля стало известно, что на территории Ростовской области еще 26 человек заболели коронавирусом. Всего на Дону уже 78 подтвержденных случаев заражения COVID-19. О ситуации с распространением инфекции высказался заместитель губернатора Сергей Бондарев. Он отметил, что на данный момент отменять режим самоизоляции нельзя.

Бондарев подчеркнул, что заболевших с каждым днем в регионе становится все больше.

- Если совсем недавно показатель заболевших был 0,4% на 100 тысяч человек, то сейчас - 1,85% на 100 тысяч жителей области, - сказал во время видеоконференции заместитель главы региона.

Кроме того, Бондарев дал информацию и по количеству заболевших пневмонией. С начала месяца ей заразились уже 333 человек, а за последние сутки госпитализировали семь человек, четырех выписали.

Что касается коронавирусной инфекции, то за минувшие 24 часа врачи сделали 452 анализа на наличие вируса. Кроме того, Бондарев упомянул, что на данный момент границы закрыты, из чего можно сделать вывод - большинство новых случаев заражения COVID-19 были завезены из других регионов России.

- Пока отменять режим самоизоляции нельзя. Если сейчас мы упустим ситуацию, то потом уже будет поздно, - сказал Сергей Бондарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU