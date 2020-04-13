В Шахтах у угонщика заглох автомобиль, когда он доехал до соседней улицы
В полицию города Шахты обратился таксист, который рассказал - у него угнали автомобиль. Речь шла об иномарке «Рено Логан». По его словам, угонщиком стал клиент, которого он подвозил до дома. Тот вытолкнул его из иномарки, пересел на водительское сидение и уехал.
Однако как удалось выяснить полицейским, далеко укатить злоумышленник не смог. На соседней улице машина заглохла, тогда горе-угонщик бросил ее и ушел пешком.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось задержать подозреваемого. У него за плечами уже есть судимость. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Грабеж». Автомобиль уже изъят стражами порядка.
Теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы и штраф до десяти тысяч рублей. В скором времени иномарка будет возвращена законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU