2020-04-13T12:47:45+03:00
Общество

В Шахтах у угонщика заглох автомобиль, когда он доехал до соседней улицы

Машину он отобрал у таксиста
Ольга ГОПАЛО
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За угон грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до десяти тысяч рублей.За угон грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до десяти тысяч рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию города Шахты обратился таксист, который рассказал - у него угнали автомобиль. Речь шла об иномарке «Рено Логан». По его словам, угонщиком стал клиент, которого он подвозил до дома. Тот вытолкнул его из иномарки, пересел на водительское сидение и уехал.

Однако как удалось выяснить полицейским, далеко укатить злоумышленник не смог. На соседней улице машина заглохла, тогда горе-угонщик бросил ее и ушел пешком.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, по горячим следам им удалось задержать подозреваемого. У него за плечами уже есть судимость. В отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Грабеж». Автомобиль уже изъят стражами порядка.

Теперь задержанному грозит до семи лет лишения свободы и штраф до десяти тысяч рублей. В скором времени иномарка будет возвращена законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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