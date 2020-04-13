Футболист "Ростова" Элдор Шомуроов бросил вызов Артему Дзюбе
Амбициозные цели поставил перед собой лучший бомбардир «Ростова» в нынешнем сезоне Элдор Шомуродов. Футболист хочет улучшить положение команды в рейтинге РПЛ, где сейчас клуб занимает четвертое место.
- Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личного – хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются, – цитирует пресс-служба донского клуба слова интервью Шомуродова Sportbox.ru.
По его словам, у него есть все шансы добиться результатов в бомбардирской гонке Артема Дзюбы, который является нападающим петербургского «Зенита» и капитаном сборной России.
Футболист считает, что после снятия режима самоизоляции ему понадобится около месяца, чтобы вновь вернуться в форму и приступить к тренировкам с командой ФК "Ростов".
ИСТОЧНИК KP.RU