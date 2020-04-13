2020-04-13T13:07:01+03:00
Общество

Футболист "Ростова" Элдор Шомуроов бросил вызов Артему Дзюбе

Игрок намерен улучшить место в команды в турнирной таблице РПЛ
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Футболист "Ростова" Элдор Шомуроов (в центре). Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболист "Ростова" Элдор Шомуроов (в центре). Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
Изменить размер текста:

Амбициозные цели поставил перед собой лучший бомбардир «Ростова» в нынешнем сезоне Элдор Шомуродов. Футболист хочет улучшить положение команды в рейтинге РПЛ, где сейчас клуб занимает четвертое место.

- Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личного – хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются, – цитирует пресс-служба донского клуба слова интервью Шомуродова Sportbox.ru.

По его словам, у него есть все шансы добиться результатов в бомбардирской гонке Артема Дзюбы, который является нападающим петербургского «Зенита» и капитаном сборной России.

Футболист считает, что после снятия режима самоизоляции ему понадобится около месяца, чтобы вновь вернуться в форму и приступить к тренировкам с командой ФК "Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: зарегистрирован второй случай заражения COVID-19 у ребенка
Татьяна Быковская: "У одного врача 6-ой больницы в Ростове выявили положительный тест на коронавирус"
«Ростелеком» запустил систему «Мобильный доктор» в Волгодонском районе
Футболист "Ростова" Элдор Шомуроов бросил вызов Артему Дзюбе
В Шахтах у угонщика заглох автомобиль, когда он доехал до соседней улицы
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев: "если сейчас мы упустим ситуацию, то потом будет поздно"
Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
Депутаты-атомщики окажут помощь пожилым людям и инвалидам Волгодонска.
Изменился график движения поездов «Ростов-Москва»
В Ростовской области в Центры мониторинга по коронавирусу звонят больше трех тысяч человек в сутки
На въезде в Ростов образовалась огромная пробка: сотрудники ГИБДД проверяют пропуска у водителей
В Ростовской области заблокировали сайты по продаже алкоголя
Труп ростовского надзирателя с простреленной головой нашли в исправительной колонии
В Ростовской области четверо пострадали в аварии с пьяным водителем без прав
Пикантным фото поделилась Ирина Безрукова в день своего 55-летнего юбилея
Погоня за наркоторговцами в Ростове завершилась аварией
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: люди с острыми заболеваниями могут посещать поликлиники
Под Ростовом неподалеку от Соленого озера произошел пожар
Советы юриста на время карантина: как получить пропуск, не остаться без денег и отстоять свои права