Футболист "Ростова" Элдор Шомуроов бросил вызов Артему Дзюбе

13 Апр 2020 2020-04-13T13:07:01+03:00

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Амбициозные цели поставил перед собой лучший бомбардир «Ростова» в нынешнем сезоне Элдор Шомуродов. Футболист хочет улучшить положение команды в рейтинге РПЛ, где сейчас клуб занимает четвертое место.

- Сделаю все, чтобы «Ростов» занял как можно более высокое место в таблице. А из личного – хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России. Считаю, что шансы на это у меня сохраняются, – цитирует пресс-служба донского клуба слова интервью Шомуродова Sportbox.ru.

По его словам, у него есть все шансы добиться результатов в бомбардирской гонке Артема Дзюбы, который является нападающим петербургского «Зенита» и капитаном сборной России.

Футболист считает, что после снятия режима самоизоляции ему понадобится около месяца, чтобы вновь вернуться в форму и приступить к тренировкам с командой ФК "Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU