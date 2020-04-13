«Ростелеком» запустил систему «Мобильный доктор» в Волгодонском районе

13 Апр 2020 2020-04-13T13:36:43+03:00

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Пилотный проект «Мобильный доктор» «Ростелеком» запустил на базе МБУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области. Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) медицинского заведения оборудованы автоматизированными рабочими местами на базе планшетных компьютеров с мобильной связью и одноименным сервисом. Для жителей сельской местности это означает возможность получать квалифицированную медицинскую помощь, а для врачей и фельдшеров – оперативно и безошибочно обмениваться информацией, действуя в рамках единого цифрового контура.

Фельдшер ФАП, выехав с планшетом на прием к пациенту, находится на связи с врачом больницы и выполняет рекомендации по оказанию медицинской помощи в режиме реального времени. Врач, в свою очередь, может обрабатывать амбулаторные посещения и поступившие вызовы на дом, а также оформлять все необходимые документы для пациента, где бы он ни находился.

- В нынешней эпидемиологической ситуации сервис “Мобильный доктор” стал не заменим для скоординированных действий медицинских служб. Скажу больше: “Ростелеком” моментально отреагировал на развитие ситуации с коронавирусом и вызвался выделить дополнительное количество планшетов для наших врачей и обеспечить им доступ к сервису “Мобильный доктор” с личных смартфонов. Это позволяет нам увеличить количество приемов, снизив риск потенциальных заражений, – сообщил Сергей Найденов, главный врач МБУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области.

«Мобильный доктор» обеспечил медперсоналу возможность в кризисной ситуации расширить функционал, и первые пациенты уже начали получать телемедицинские консультации в тестовом режиме. Сервис синхронизирован с Единой государственной информационной системой здравоохранения. Она обеспечивает врачу доступ к электронной медкарте пациента, информации обо всех его обращениях с указанием медицинской организации, периодов заболевания, диагнозов и сотрудников, осуществлявших медицинскую помощь.

- Для нас крайне важен тот факт, что сервис оказался в нужное время в нужном месте, позволив гибко и оперативно отреагировать на ситуацию. Все продукты, которые “Ростелеком” разрабатывает как цифровой партнер государства, бизнеса и населения, в том числе, сегменты умного города, направлены на создание комфортных и безопасных условий жизни, – отметил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Важной особенностью сервиса «Мобильный доктор» является его полное соответствие всем требованиям информационной безопасности, предъявляемым законодательством Российской Федерации: доступ к сервисам происходит исключительно по шифрованному каналу связи с использованием сертифицированных ФСБ России криптографических средств. Централизованное управление функциями безопасности всех устройств (Mobile Device Management) осуществляется посредством сертифицированных ФСТЭК России средств защиты информации.