Татьяна Быковская: "У одного врача 6-ой больницы в Ростове выявили положительный тест на коронавирус"

13 Апр 2020 2020-04-13T13:39:38+03:00

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Министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская прокомментировали ситуацию по ростовской больнице №6, где всех пациентов и медицинский персонал перевели на карантин из-за больной коронавирусом, которая лежала в общей палате. Как выяснилось, на это пожаловались люди, находившиеся с ней в одном отделении. Они написали жалобу на имя главного врача, после чего начались разбирательства. Татьяна Быковская высказалась по этому поводу во время онлайн брифинга 13 апреля.

Многие задавались главным вопросом: как женщину с коронавирусом могли положить в общую палату? Глава регионального минздрава сообщила, что это следствие все большего распространения инфекции.

- С ростом числа инфицированных, у которых не наблюдается характерных симптомов, к сожалению, увеличивается вероятность заноса COVID-19 в медицинские учреждения. Этот факт должен объяснить вам, почему мы так рьяно настраивались на запрет плановой госпитализации, - отметила Быковская.

- Сейчас главное - это развести пациентов так, чтобы до минимума снизить возможность инфицирования в стационаре. На данный момент уже получены первые результаты тестирования на коронавирус, из которых следует, что заразился только один врач рентгенолог. По-моему мнению, это следствие некачественной дезинфекции медицинского оборудования, с которым работал доктор, - отметила Татьяна Быковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU