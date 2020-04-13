2020-04-13T14:07:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять человек вылечились от COVID-19

Их жизни и здоровью ничего не угрожает
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять человек вылечились от COVID-19. Фото: личная страница Татьяны Быковской в социальной сетиКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять человек вылечились от COVID-19. Фото: личная страница Татьяны Быковской в социальной сети
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: донские врачи смогли вылечить от смертельно опасного вируса пятерых человек.Об этом рассказала глава регионального минздрава Татьяна Быковская.

- Мы уже видим, что пять человек выздоровели. Это люди до 45 лет, которые привезли вирус из-за границы. Сейчас они хорошо себя чувствуют, - рассказывает Татьяна Быковская. - Сегодня в режиме реального времени выпускаются новые рекомендации по лечению коронавируса. Регионы перенимают опыт Москвы и Санкт-Петербурга. Федеральное министерство очень быстро отправляет новые рекомендации на места.

Сейчас на Дону заболевание подтверждено уже у 78 человек. Эти пациенты получают все необходимое лечение. За минувшие сутки количество зараженных COVID-19 увеличилось на 26 человек. Уже два случая заражения опасной инфекцией зарегистрированы у детей - пяти и двух с половиной лет. Ребята заразились от родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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