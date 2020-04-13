Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в больницы поступят 162 аппарата ИВЛ

13 Апр 2020 2020-04-13T15:01:40+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: количество аппаратов ИВЛ увеличится на 162 единицы. Об этом рассказала глава областного минздрава Татьяна Быковская во время брифинга.

Новое оборудование вскоре поступит в больницы донского региона.

- Один из этих аппаратов уже привезен в больницу Таганрога. После поступления остальных аппаратов ИВЛ они будет распределена между медучреждениями региона, - отметила Татьяна Быковская.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", специалисты по готовили 60 аппаратов ИВЛ для детей. В донском регионе уже два ребенка заболели новым смертельно опасным вирусом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU