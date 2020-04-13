2020-04-13T15:14:09+03:00
Общество

Ростовские ботаники «клонируют» растения и выращивают новые гибриды

Ботанический сад ЮФУ постоянно удивляет ростовчан новыми разработками
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУ.Фото: ЮФУ.
Изменить размер текста:

Чтобы сохранить редкие и исчезающие виды растений, научные сотрудники Ботанического сада ЮФУ проводят исследования в области микроклонального размножения. Посредством этой операции специалисты могут получать сотни тысяч экземпляров в год любых растений в лабораторных условиях. Этот метод уже сегодня позволяет восстанавливать исчезающие виды растений и сохранять их для грядущих поколений.

- Введенные в культуру in vitro растения в течение месяца растут в пробирке, затем происходит так называемый пассаж, - рассказал научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ Василий Чохели. - В стерильных условиях растение извлекают из питательной среды, ножницами или скальпелем отделят междоузлия друг от друга, после чего вновь полученные растения помещаются в новую питательную среду, и так до бесконечности.

Также ученые Ботанического сада занимаются выращиванием новых сортов растений. К примеру, недавно вывели сорт лещины. Его назвали «Акцент».

- Плоды медвежьего ореха очень вкусные, но маленькие - и это их значительный минус, - отметил ученый. - А вот у лещины обыкновенной наоборот, плоды более крупные, но вкус не яркий. Наш гибрид вобрал в себя лучшее от двух растений. Мы получили вкусные и очень крупные орехи. Также новый гибрид имеет достаточно красивый вид и может использоваться как декоративное растение для садов, парков и скверов.

КСТАТИ

В Ботаническом саду проводятся интересные экскурсии, квесты и мастер-классы и фотосессии и другое. А пока в Ростовской области идет режим самоизоляции, можно совершить виртуальный тур по Ботаническому саду ЮФУ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовском историческом парке "Россия - моя история" проходят онлайн экскурсии
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: прихожане не смогут посетить храмы в Пасху
В Ростовской области исчез 59-летний мужчина
В Ростовской области ищут мужчину, который пропал в Чите
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как нахождение в лесу влияет на распространение коронавируса
В Ростовской области ВТБ увеличил объем выдачи ипотеки на 50%
Главный санитарный врач Ростовской области: "Самая эффективная профилактика коронавируса-самоизоляция"
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19
Главный санитарный врач Ростовской области: в городской больнице № 6 на карантине находятся 63 человека
Ростовские ботаники «клонируют» растения и выращивают новые гибриды
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в больницы поступят 162 аппарата ИВЛ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять человек вылечились от COVID-19