Ростовские ботаники «клонируют» растения и выращивают новые гибриды

13 Апр 2020 2020-04-13T15:14:09+03:00

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Чтобы сохранить редкие и исчезающие виды растений, научные сотрудники Ботанического сада ЮФУ проводят исследования в области микроклонального размножения. Посредством этой операции специалисты могут получать сотни тысяч экземпляров в год любых растений в лабораторных условиях. Этот метод уже сегодня позволяет восстанавливать исчезающие виды растений и сохранять их для грядущих поколений.

- Введенные в культуру in vitro растения в течение месяца растут в пробирке, затем происходит так называемый пассаж, - рассказал научный сотрудник Ботанического сада ЮФУ Василий Чохели. - В стерильных условиях растение извлекают из питательной среды, ножницами или скальпелем отделят междоузлия друг от друга, после чего вновь полученные растения помещаются в новую питательную среду, и так до бесконечности.

Также ученые Ботанического сада занимаются выращиванием новых сортов растений. К примеру, недавно вывели сорт лещины. Его назвали «Акцент».

- Плоды медвежьего ореха очень вкусные, но маленькие - и это их значительный минус, - отметил ученый. - А вот у лещины обыкновенной наоборот, плоды более крупные, но вкус не яркий. Наш гибрид вобрал в себя лучшее от двух растений. Мы получили вкусные и очень крупные орехи. Также новый гибрид имеет достаточно красивый вид и может использоваться как декоративное растение для садов, парков и скверов.

КСТАТИ

В Ботаническом саду проводятся интересные экскурсии, квесты и мастер-классы и фотосессии и другое. А пока в Ростовской области идет режим самоизоляции, можно совершить виртуальный тур по Ботаническому саду ЮФУ.