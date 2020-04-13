Главный санитарный врач Ростовской области: в городской больнице № 6 на карантине находятся 63 человека
13 апреля во время онлайн брифинга главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев прокомментировал ситуацию вокруг 6-ой больницы в донской столицы, где была выявлена заболевшая коронавирусом.
Сейчас в больнице на карантине находятся 31 сотрудник и 32 пациента.
- Введен карантин с трехэтажном корпусе, а также на втором этаже четырехэтажного корпуса, - говорит Евгений Ковалев. - Как только будут получены результаты исследований, то на 10 день карантин может быть снят, в противном случае - продлен. Буем проводить расследование по данному вопросу.
Сейчас проводятся мероприятия по установления нарушений санитарно эпидемического законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU