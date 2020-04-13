2020-04-13T15:30:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санитарный врач Ростовской области: в городской больнице № 6 на карантине находятся 63 человека

Карантин может быть снят через 10 ней
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Фото: пресс-служба правительства региона. Стоп-кадр видеоГлавный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Фото: пресс-служба правительства региона. Стоп-кадр видеоФото: Мария ШАБАНОВА
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13 апреля во время онлайн брифинга главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев прокомментировал ситуацию вокруг 6-ой больницы в донской столицы, где была выявлена заболевшая коронавирусом.

Сейчас в больнице на карантине находятся 31 сотрудник и 32 пациента.

- Введен карантин с трехэтажном корпусе, а также на втором этаже четырехэтажного корпуса, - говорит Евгений Ковалев. - Как только будут получены результаты исследований, то на 10 день карантин может быть снят, в противном случае - продлен. Буем проводить расследование по данному вопросу.

Сейчас проводятся мероприятия по установления нарушений санитарно эпидемического законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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