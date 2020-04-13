13 Апр 2020 2020-04-13T15:45:00+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19 . Фото: пресс-служба правительства РО

Выясняем, сколько делается анализов на коронавирус в Ростове-на-Дону 2020

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в регионе специалисты выполняют около тысячи анализов на COVID-19 в сутки. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Сейчас тесты делают всем тем, кто проживает с пациентами с COVID-19, людям с пневмонией и членам их семей. Также анализы проводят медицинским работникам и людям, вернувшихся из-за границы.

В отдельных случаях тест на коронавирус могут взять у любого человека с симптомами ОРВИ. Решение об этом принимает лечащий врач.

По словам главного санитарного врача региона, лучшим средством профилактики заражения является самоизоляция. Людям рекомендовано без лишней необходимости не выходить из дома, а также часто мыть руки, после возвращения с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU