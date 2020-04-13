2020-04-13T15:45:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19

Выясняем, сколько делается анализов на коронавирус в Ростове-на-Дону 2020
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19 . Фото: пресс-служба правительства РОКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19 . Фото: пресс-служба правительства РО
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в регионе специалисты выполняют около тысячи анализов на COVID-19 в сутки. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.

Сейчас тесты делают всем тем, кто проживает с пациентами с COVID-19, людям с пневмонией и членам их семей. Также анализы проводят медицинским работникам и людям, вернувшихся из-за границы.

В отдельных случаях тест на коронавирус могут взять у любого человека с симптомами ОРВИ. Решение об этом принимает лечащий врач.

По словам главного санитарного врача региона, лучшим средством профилактики заражения является самоизоляция. Людям рекомендовано без лишней необходимости не выходить из дома, а также часто мыть руки, после возвращения с улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовском историческом парке "Россия - моя история" проходят онлайн экскурсии
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: прихожане не смогут посетить храмы в Пасху
В Ростовской области исчез 59-летний мужчина
В Ростовской области ищут мужчину, который пропал в Чите
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как нахождение в лесу влияет на распространение коронавируса
В Ростовской области ВТБ увеличил объем выдачи ипотеки на 50%
Главный санитарный врач Ростовской области: "Самая эффективная профилактика коронавируса-самоизоляция"
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19
Главный санитарный врач Ростовской области: в городской больнице № 6 на карантине находятся 63 человека
Ростовские ботаники «клонируют» растения и выращивают новые гибриды
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в больницы поступят 162 аппарата ИВЛ
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: пять человек вылечились от COVID-19