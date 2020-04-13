Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в сутки делается около тысячи анализов на COVID-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: в регионе специалисты выполняют около тысячи анализов на COVID-19 в сутки. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Сейчас тесты делают всем тем, кто проживает с пациентами с COVID-19, людям с пневмонией и членам их семей. Также анализы проводят медицинским работникам и людям, вернувшихся из-за границы.
В отдельных случаях тест на коронавирус могут взять у любого человека с симптомами ОРВИ. Решение об этом принимает лечащий врач.
По словам главного санитарного врача региона, лучшим средством профилактики заражения является самоизоляция. Людям рекомендовано без лишней необходимости не выходить из дома, а также часто мыть руки, после возвращения с улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU