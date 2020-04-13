2020-04-13T16:07:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный санитарный врач Ростовской области: "Самая эффективная профилактика коронавируса-самоизоляция"

Руководитель рассказал о профилактике коронавируса
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Фото: пресс-служба правительство РО скрншот с видео брифинга.Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. Фото: пресс-служба правительство РО скрншот с видео брифинга.
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В понедельник, 13 апреля, во время онлайн брифинга главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о мерах профилактики смертельно опасного коронавируса.

На Дону введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Власти советуют самоизолироваться абсолютно всем гражданам, но на обязательном карантине должны пребывать те, кто приехали из-за границы или контактировали с больными.

- Самая эффективная профилактика коронавируса -самоизоляция. Ее нужно выполнять все гражданам, за исключением тех, кто выполняет профессиональные обязанности, либо работающих на предприятиях непрерывного цикла, либо энергетики и представители других профессий, определенных в специальном перечне. Мы рекомендуем людям оставаться дома, - сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о мерах профилактики смертельно опасного коронавируса.

Для профилактики коронавируса людям рекомендовано как можно чаще проводить уборку с различными моющими средствами, соблюдать дистанцию в магазинах и аптеках, соблюдать гигиену, не трогать грязными руками лицо, нос, рот.

Напомним, за минувшие сутки заболели еще 26 человек. Лечение от коронавируса в донском регионе проходят 78 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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