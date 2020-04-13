В Ростовской области ВТБ увеличил объем выдачи ипотеки на 50%

13 Апр 2020 2020-04-13T16:15:15+03:00

Банк неоднократно снижал ставки по жилищным кредитам, делая их наиболее комфортными для заемщиков

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Более 1,2 тысячи жителей Ростовской области оформили жилищный кредит в ВТБ за первые два месяца текущего года. В результате, банк нарастил объем выданных ипотечных кредитов до 2,2 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2019-го данный показатель вырос в 1,5 раза.

Известно, что наибольшей популярностью у дончан пользовалась недвижимость на первичном рынке. Для покупки квартиры в новостройке было реализовано 455 ипотечных выдач на общую сумму более 800 млн рублей.

Увеличился спрос и на ипотеку с господдержкой для родителей с двумя и более детьми: за январь-февраль банк провел в регионе 79 сделок на 134 млн рублей. С момента старта программы ею воспользовались 450 семей, объем выдач составил свыше 850 млн рублей.

К слову, четверть всех ипотечных продаж пришлась на программу рефинансирования. За отчетный период снизить ставку по действующим жилищным кредитам смогли 320 жителей региона. Сумма выдач превысила 560 млн рублей, что в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

- Новая стратегия банка, направленная на персонализированный подход и клиентоориентированность, а также активная работа с ключевыми застройщиками и агентствами недвижимости региона позволяют значительно улучшать условия по всем действующим ипотечным программам, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - ВТБ неоднократно снижал ставки по жилищным кредитам, делая их наиболее комфортными для заемщиков. В совокупности все эти факторы положительно сказались на результатах регионального офиса ВТБ.

Так, на данный момент кредит на покупку жилья в ВТБ можно оформить по ставке от 7,9%, а рефинансировать – от 8,3%. «Ипотека с господдержкой» доступна по ставке 5%.