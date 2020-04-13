Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как нахождение в лесу влияет на распространение коронавируса
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: главный санитарный врач Ростовской области Ковалев рассказал о том, как нахождение в лесу влияет на распространение коронавируса и введенное до 1 августа ограничение на охоту.
- Мы здесь идем по пути максимального ограничения покидания места проживания. Охота, как правило, ведется не в одиночку. Кроме того, у нас сейчас высокая активность клещей в лесу, последствия укусов которых схожи с симптомами коронавируса. В этой связи считаю рациональным и правильным соблюдать режим самоизоляции и не ездить в лес, - отметил он.
На Дону охота приостановлена до 1 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU