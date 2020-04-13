Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: как нахождение в лесу влияет на распространение коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T16:26:00+03:00

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: главный санитарный врач Ростовской области Ковалев рассказал о том, как нахождение в лесу влияет на распространение коронавируса и введенное до 1 августа ограничение на охоту.

- Мы здесь идем по пути максимального ограничения покидания места проживания. Охота, как правило, ведется не в одиночку. Кроме того, у нас сейчас высокая активность клещей в лесу, последствия укусов которых схожи с симптомами коронавируса. В этой связи считаю рациональным и правильным соблюдать режим самоизоляции и не ездить в лес, - отметил он.

На Дону охота приостановлена до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU