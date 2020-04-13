2020-04-13T16:31:55+03:00
Общество

В Ростовской области ищут мужчину, который пропал в Чите

Он пропал в конце августа
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал в конце августа.Мужчина пропал в конце августа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области ищут мужчину, который пропал в августе прошлого года. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. Известно, что Юрий Соловьев исчез в Чите. В конце лета он вышел из своего дома и не вернулся.

- На вид мужчине 40-45 лет, его рост 170 сантиметров, он среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые, стрижка короткая, - добавили в донском главке. - Из особых примет - носовая перегородка, которая искривлена вправо, на животе с правой стороны есть шрам от аппендицита, а также шрам от ножевого ранения.

Юрий Соловьев исчез в Чите. Фото: ГУ МВД России по РО.

Юрий Соловьев исчез в Чите. Фото: ГУ МВД России по РО.

Кроме того, на левой кисти среднего пальца у Юрия Владимировича есть татуировка в виде полярной звезды. А на верхней челюсти с левой стороны отсутствует третий зуб.

Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8(302-2) 23-57-08, 8-924-371-76-45, 020 (102) или в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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