В Ростовской области исчез 59-летний мужчина

13 Апр 2020 2020-04-13T16:49:13+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлен Юрий Сорокин. Известно, что 59-летний мужчина пропал 4 апреля этого года. В тот день он вышел из своего дома, расположенного в Мясниковском районе. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- В день исчезновения дончанин был одет в куртку желто-коричневого цвета, синие джинсы на подтяжках и серого цвета свитер, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - На вид ему 55-60 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. Из особых примет - татуировка на предплечье в виде головы статуи свободы, а на животе татуировка в виде дракона.

Как добавили в донском главке, если вы что-то знаете о его местонахождении, звоните по номерам телефонов, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звоните в полицию по телефонам: 8(863) 492-33-12, 8(928) 216-72-48 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU