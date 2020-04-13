В Ростовском историческом парке "Россия - моя история" проходят онлайн экскурсии

13 Апр 2020 2020-04-13T17:20:02+03:00

Исторический парк "Россия - моя история" приглашает всех на экскурсии в режиме онлайн.

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В Ростове-на-Дону в период самоизоляции приостановлена работа всех развлекательных учреждений. Многие из них адаптируются и в этих условиях стараются сделать все, чтобы найти своего зрителя. Так например, в историческом парке "Россия - моя история" проводятся онлайн экскурсии. С их помощью люди смогут узнать много нового, не выходя из дома.

Как сообщили на сайте ростовской мэрии, еще с 23 марта есть возможность посетить парк виртуально. Смотрители музея выкладывают в интернет авторские документальные фильмы на различные тематики, анимационные ролики, цифровые реконструкции знаменитых сражений и многое другое.

В рамках этого, совместными усилиями с парком ростовское региональное патриотическое движение "Дороги славы - наша история" сделали проект в формате видео. На кадрах активисты движения рассказывают и демонстрируют события времени Великой Отечественной войны.

Не оставили без внимания и День космонавтики, который ознаменовали тематическими роликами об истории праздника и главных событиях в покорении космоса. Видео выходят в социальных сетях и на сайте парка каждый день с 10 утра до 18 вечера.

Официальный сайт исторического парка "Россия - моя история" - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU