2020-04-13T17:49:09+03:00
Звезды

«Не врубаюсь в эти штрафы»: Алана Мамаева раскритиковала денежные наказания за нарушение самоизоляции

Супруга скандального футболиста попросила юристов объяснить ей ситуацию
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Алана Мамаева не понимает, за что штрафуют россиян, нарушивших режим самоизоляции. Фото: instagram.com/alana_mamaevaАлана Мамаева не понимает, за что штрафуют россиян, нарушивших режим самоизоляции. Фото: instagram.com/alana_mamaeva
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Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана выразила недовольство введенными в России штрафами за нарушение режима всеобщей самоизоляции. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. Супруга футболиста «желто-синих» призналась своим фолловерам, что не до конца понимает суть требования властей.

- Смотрю новости и не понимаю: каким образом у нас сейчас народ получает штрафы? Всех штрафуют, просто поголовно. У нас нигде ни разу не сказали официально, что введен карантин. У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? - задала вопрос подписчиками возмущенная Алана.

Она также попросила юристов объяснить ей, на основании каких законов нарушивший самоизоляцию человек может быть наказан с помощью штрафа.

- У нас есть юристы, которые могут это как-то прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает, — сказала Мамаева в сториз Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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