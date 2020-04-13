2020-04-13T17:53:30+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина стащил у соседки деньги с карты, когда она отправила его в магазин

Селянка пожаловалась полицейским, что стоимость продуктов была меньше, чем пропавшая сумма
Ольга ГОПАЛО
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Работа для полицейских есть и в городе, и на селе.Работа для полицейских есть и в городе, и на селе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию Обливского района Дона обратилась местная жительница, которая сообщила, что с ее банковской карты пропали деньги. Стражи порядка выслушали селянку и узнали, что она давала пластиковую карту своему соседу. Она попросила его сделать покупки в магазине. Однако после обнаружила, что с карты были сделаны два списания - одно из них на 2,2 тысячи рублей. И это было больше, чем стоимость за продукты в чеке.

Отыскать злоумышленника для правоохранителей оказалось делом техники. Мужчина сразу же во всем признался. Он рассказал, что думал - дама не заметит пропажу. Деньги он вернул.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь он может попасть за решетку. Пока селянин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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