2020-04-13T18:13:23+03:00
Общество

Ростов позеленеет: в донской столице появится еще больше газонных покрытий

Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко
Дадаян Давид
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Власти Ростова сообщили, что по-новому займутся благоустройством газонов в городе. Фото: мэрия Ростова.Власти Ростова сообщили, что по-новому займутся благоустройством газонов в городе. Фото: мэрия Ростова.
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В ближайшие пять лет в Ростове-на-Дону приведут в порядок множество территорий, где сейчас, кроме земли ничего нет. Долгое время вопрос благоустройства газонных покрытий откладывался, однако теперь к проблеме решили вернуться. Информация об этом появилась на сайте городской мэрии 13 апреля.

Как заявил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко, на данный момент уделяется большое внимание территории, где нет зеленого покрытия. По его мнению, это необходимо устранить. В противном случае город заполняет пыль, что создает неудобства для его жителей.

- В ближайшие пять лет планируем провести работы по ликвидации непокрытых зеленью участков с землей. Вскоре ростовчане смогут увидеть яркие, радующие глаз зеленые островки по всему городу, - отметил Логвиненко.

Сотрудники коммунальных служб уже преступили к работам. Одно из главных - это систематический полив растений для их быстрого роста. Также проводится покос, эрация, культивирование и планировка газонных частей. Не забывают и сеять семена.

Отметим, что в этом году соответствующим образом планируется благоустроить больше 65 тысяч квадратных метров территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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