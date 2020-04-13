2020-04-13T18:24:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Моногоспиталь для зараженных коронавирусом появился в Ростовской области

Одновременно там могут находится 60 больных COVID-19
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Региональные власти планируют до конца апреля развернуть на Дону дополнительно еще свыше 1 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Фото: donland.ruРегиональные власти планируют до конца апреля развернуть на Дону дополнительно еще свыше 1 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Фото: donland.ru
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В Белой Калитве Ростовской области открылся моногоспиталь на 60 коек, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. Медучреждение создали на базе инфекционного отделения центральной больницы Белокалитвинского района.

Как сообщается на сайте регионального правительства, для этих целей донской глава Василий Голубев распорядился направить из областной казны более 13 млн рублей. Выделенные средства предназначены для закупки мебели, техники, инвентаря, различного оборудования, а также средств индивидуальной защиты персонала.

В моногоспиталь рассчитан на пациентов из Белокалитвинского, Тацинского, Морозовского, Милютинского, Обливского, Советского, Боковского и Кашарского районов.

В пресс-службе также уточнили, что все медицинское оборудование и новая техника будут поставлены в белокалитвинскую ЦРБ уже к концу следующей недели.

При этом, согласно планам региональных властей, до конца апреля для пациентов с COVID-19 на Дону развернут дополнительно еще свыше 1 тысячи коек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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