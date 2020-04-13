2020-04-13T19:08:32+03:00
Происшествия

В донской столице медики подверглись нападению неадекватного пациента

Он выбил ногами боковое стекло в машине
Виктория Никитина
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В Ростове неадекватный пациент напал на фельдшеров скорой помощиВ Ростове неадекватный пациент напал на фельдшеров скорой помощиФото: "КП" Архив
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В Ростове неадекватный пассажир напал на медиков скорой помощи.

Врачи приехали на вызов на одну из улиц города, там лежал мужчина без сознания. Медики попытались его забрать в больницу, но по дороге в медицинское учреждение он попытался разгромить карету скорой помощи. Мужчина пришел в себя перед госпитализацией и согласился на нее, но в машине он почему-то передумал и поднял переполох.

- Он начал размахивать руками и ногами и выбил боковое стекло, - рассказал журналистам телеканала 360 водитель скорой.

По его словам, фельдшер пытался утихомирить мужчину, но неадекватный пациент все-таки ударил его несколько раз. Позже он заявил, что был пьяным и ничего из произошедшего не помнит. Хулиган пытался даже убежать, но медики вызвали на место происшествия полицию и до приезда стражей порядка не выпускали мужчину.

В настоящий момент выясняется точная сумма ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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