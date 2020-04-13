В туберкулезной больнице произошел пожар

13 Апр 2020 2020-04-13T19:52:37+03:00

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В донской столице в здании туберкулезной больницы случился пожар.

На место происшествия приехали пожарные, а когда у них сотрудники учреждения спросили о том, что случилось, то они ответили, что это всего лишь учебная тревога. Но представительница наблюдательной комиссии не поверила в это.

- К больнице прибыли другие члены ОНК, но их отказывались впускать. Позже стало ясно, что пожар произошел во время ужина в вещевой в женском отделении, - об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

На момент возгорания в помещении находились 22 человека. Всех людей смогли вывести, и только после этого стали тушить возгорание.

Медицинская помощь, к счастью, никому не потребовалась. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

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ИСТОЧНИК KP.RU