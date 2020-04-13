В туберкулезной больнице произошел пожар
В донской столице в здании туберкулезной больницы случился пожар.
На место происшествия приехали пожарные, а когда у них сотрудники учреждения спросили о том, что случилось, то они ответили, что это всего лишь учебная тревога. Но представительница наблюдательной комиссии не поверила в это.
- К больнице прибыли другие члены ОНК, но их отказывались впускать. Позже стало ясно, что пожар произошел во время ужина в вещевой в женском отделении, - об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.
На момент возгорания в помещении находились 22 человека. Всех людей смогли вывести, и только после этого стали тушить возгорание.
Медицинская помощь, к счастью, никому не потребовалась. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.
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ИСТОЧНИК KP.RU