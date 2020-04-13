Полина Гагарина должна была развлекать ростовчан во время празднования Дня Победы

13 Апр 2020 2020-04-13T20:29:21+03:00

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Празднование 75-й годовщины великой победы обещает быть грандиозным. На День Победы в донской столице должна была выступить известная певица Полина Гагарина.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 9 апреля. Визит Полины Гагариной и ее команды в количестве 22 человек, а именно - перелет, проживание и питание должен обойтись городской казне почти в пять миллионов рублей. Заказчиком выступал Муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону «Городской дом творчества». Но по неизвестной причине в скором времени закупка исчезла с сайта.

Согласно пунктам контракта, организатор должен был найти людей, которые бы встретили артистов в аэропорту, а затем сопроводили их во время передвижения по городу. Сама певица должна была ездить на авто бизнес-класса, а ее команда - на четырех комфортабельных минивэнах.

Проживать певица должна была в двухкомнатном номере класса «Люкс» гостиницы категории не ниже «5 звезд» в самом центре города. Коллектив артистки планировали разместить в одноместных номера «Евростандарта». Кормить артистов здолжны были только из ресторанов класса «Люкс», «Высший» или «Первый».

Выступать перед горожанами певица должна была не меньше часа. А после выступления тут же должна была отправиться в гостиницу. А на следующий день ее и коллектив должны были сопроводить в аэропорт.

Уже сейчас власти выделили на предстоящее празднование крупную сумму. Только на техническое обслуживание гала-концерта уйдет 4 миллиона рублей, а на оформление города будет потрачено 22 миллиона. В городе традиционно состоится парад и шествие бессмертного полка, но кроме этого, будет еще масса других мероприятий. Празднование закончится салютом.

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ИСТОЧНИК KP.RU