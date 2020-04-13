2020-04-13T21:10:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В донском регионе на протяжении пасхальной недели будут закрыты все кладбища

Вход в храмы и церкви тоже ограничат
Виктория Никитина
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В Ростовской области из-за коронавируса закроют все кладбища в пасхальную неделю. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуВ Ростовской области из-за коронавируса закроют все кладбища в пасхальную неделю. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В пасхальную неделю будут закрыты все региональные кладбища.

Коронавирус влияет на сферы деятельности в Ростовской области. Сейчас закрыты уже практически все учреждения. В связи с угрозой распространения опасной инфекции в пасхальную неделю будут закрыты все донские кладбища. Также стоит отметить, что вход в храмы и церкви тоже будет ограничен.

- Сейчас наши религиозные руководители несут полную ответственность и обязаны не допустить прохода людей в храмы и церкви. Обстановка сейчас непростая и не улучшается. Уже принято решение о закрытии всех кладбищ в эти святые дни, деваться некуда, - сообщили региональные власти.

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Это вызвано опасностью распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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