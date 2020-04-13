В донском регионе на протяжении пасхальной недели будут закрыты все кладбища
В пасхальную неделю будут закрыты все региональные кладбища.
Коронавирус влияет на сферы деятельности в Ростовской области. Сейчас закрыты уже практически все учреждения. В связи с угрозой распространения опасной инфекции в пасхальную неделю будут закрыты все донские кладбища. Также стоит отметить, что вход в храмы и церкви тоже будет ограничен.
- Сейчас наши религиозные руководители несут полную ответственность и обязаны не допустить прохода людей в храмы и церкви. Обстановка сейчас непростая и не улучшается. Уже принято решение о закрытии всех кладбищ в эти святые дни, деваться некуда, - сообщили региональные власти.
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Это вызвано опасностью распространения коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU