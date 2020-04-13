Ростовчанка пытается пристроить в добрые руки серебристую хохотунью

13 Апр 2020 2020-04-13T21:52:36+03:00

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В Ростове ищут новый дом для чайки с травмированным крылом.

Добрые руки для птицы пытается найти местная жительница Анна Савченко. Девушка переживает, что, если оставить пернатое создание на воле, то долго она не проживет. Птицу необходимо содержать в домашних условиях , пока она полностью не выздоровеет.

- Отдам чайку породы серебристая хохотунья. После травмы неправильно срослось крыло. В квартире птица мучается, так как живет на балконе. Кладя не может летать, а гулять ей негде! Заберите пернатую в частный дом, – написала девушка в одном из ростовских пабликов соцсети.

Подписчики крайне обеспокоились дальнейшей судьбой птицы. В комментариях горожане стали давать советы о том, куда было бы лучше пристроить чайку.

«В зоопарке примут. Смотрите, а то есть такие, которые притворятся любителями птичек, а самим просто есть дома нечего», «Ну, если только в вольер в частный дом, а так-то ее снямают», «Мне интересно одному, что за коты должны быть или сколько их не кормить нужно, чтобы они на чайку набросились?»

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ИСТОЧНИК KP.RU