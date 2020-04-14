Мосту на Зоологической вернут в первозданный вид к 1 сентября
В донской столице запланировали завершить ремонт моста на улице Зоологической до начала осени.
О таком решении сообщили в администрации города Ростова-на-Дону. В настоящее время подрядчик уже начал ремонт моста, переброшенного через реку Темерник. Сейчас рабочие снимают там асфальтобетонное покрытие.
- Специалисты демонтировали перильное и колесоотбойное ограждения. После этого они приступят к устройству основания, гидроизоляции и укладке нового асфальтобетонного покрытия, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Стоит отметить, что из-за проводимых работ пришлось ограничить движение автотранспорта. Машины могут проехать только по одной полосе, движение регулируется при помощи светофора.
Все работы планируется завершить до 1 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU