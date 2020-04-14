2020-04-14T08:28:31+03:00
Общество

Мосту на Зоологической вернут в первозданный вид к 1 сентября

Движение на этом участке ограничено
Виктория Никитина
Поделиться:
Мост на Зоологической отремонтируют к 1 сентябряМост на Зоологической отремонтируют к 1 сентябряФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В донской столице запланировали завершить ремонт моста на улице Зоологической до начала осени.

О таком решении сообщили в администрации города Ростова-на-Дону. В настоящее время подрядчик уже начал ремонт моста, переброшенного через реку Темерник. Сейчас рабочие снимают там асфальтобетонное покрытие.

- Специалисты демонтировали перильное и колесоотбойное ограждения. После этого они приступят к устройству основания, гидроизоляции и укладке нового асфальтобетонного покрытия, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что из-за проводимых работ пришлось ограничить движение автотранспорта. Машины могут проехать только по одной полосе, движение регулируется при помощи светофора.

Все работы планируется завершить до 1 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на улице Зоологической в марте начнут ремонт моста.

А в центре ограничат движение.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"У патрулей нет задачи штрафовать всех подряд": в донском правительстве рассказали о главном в работе полиции
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты сделали в лаборатории более 550 анализов на COVID-19 за сутки
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19
Жители Ростовской области будут больше платить за мобильную связь
На Дону семь больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Дончанин жестоко расправился с троими приятелями и поджег их трупы
Сделки ростовского завода комбикормов на 467 млн рублей поставлены под вопрос
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больше трех тысяч больных COVID-19 смогут разместить в донских больницах
Под Ростовом напротив "Тачанки" перевернулся автомобиль
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: ветераны не смогут воспользоваться бесплатным проездом в поездах
В Ростовской области при пожаре погиб мужчина
Искусственный интеллект ответит на вопросы о коронавирусе COVID-19
Кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов предоставил ВТБ
Ростовчанин отомстил своему обидчику за оскорбление пулей в голову
Мосту на Зоологической вернут в первозданный вид к 1 сентября
Ростовчанка пытается пристроить в добрые руки серебристую хохотунью
В донском регионе на протяжении пасхальной недели будут закрыты все кладбища
Сломали запрет: ростовчане наплевали на самоизоляцию и покинули дома