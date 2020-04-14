Мосту на Зоологической вернут в первозданный вид к 1 сентября

14 Апр 2020 2020-04-14T08:28:31+03:00

Мост на Зоологической отремонтируют к 1 сентября Фото: "КП" Архив

Движение на этом участке ограничено

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В донской столице запланировали завершить ремонт моста на улице Зоологической до начала осени.

О таком решении сообщили в администрации города Ростова-на-Дону. В настоящее время подрядчик уже начал ремонт моста, переброшенного через реку Темерник. Сейчас рабочие снимают там асфальтобетонное покрытие.

- Специалисты демонтировали перильное и колесоотбойное ограждения. После этого они приступят к устройству основания, гидроизоляции и укладке нового асфальтобетонного покрытия, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что из-за проводимых работ пришлось ограничить движение автотранспорта. Машины могут проехать только по одной полосе, движение регулируется при помощи светофора.

Все работы планируется завершить до 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU