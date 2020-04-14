Кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов предоставил ВТБ

14 Апр 2020 2020-04-14T09:18:42+03:00

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Кредитные каникулы для 40 тысяч заемщиков - физических лиц - одобрил ВТБ. Кроме того, с 30 марта банк запустил собственные программы поддержки малых и микропредприятий, по которым, в частности, предоставляется отсрочка по платежам до полугода. И к ним уже поступило порядка пяти тысяч заявлений от бизнесменов на общую сумму 226 млрд рублей, из которых было одобрено 160 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что с 31 марта пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам-физическим лицам ВТБ предоставляет кредитные каникулы. Заявки принимаются по ипотеке, потребительским кредитам и автокредитам. И уже за первые десять дней апреля банк предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч своих клиентов. Отсрочка двух минимальных платежей была также предоставлена владельцам кредитных карт банка, а это около 1,5 миллиона человек.

Сообщается, что для получения кредитных каникул необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, предпринимая все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

К слову, на сайте банка создан специальный раздел поддержки предпринимателей. На его страницах размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, о выгодных предложениях партнеров, которая поможет малому и среднему бизнесу продолжать работать эффективно, оставаясь дома.