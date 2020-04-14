2020-04-14T09:38:26+03:00
Общество

В Ростовской области при пожаре погиб мужчина

ЧП произошло в Кашарском районе
Ольга ГОПАЛО
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Пожарным удалось быстро справиться с огнем.Пожарным удалось быстро справиться с огнем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 13 апреля, в Ростовской области произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что звонок на пульт единой диспетчерской службы поступил около 09:33 утра. Звонивший сообщил, что в поселке Дибровый, что в Кашарском районе Дона, горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу на улицу Центральная.

- Пожар произошел в частном доме, на площади в 15 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Для борьбы с огнем привлекались шесть человек огнеборцев и две спецмашины. Спустя девять минут им удалось справиться с возгоранием, еще через шесть минут огонь полностью локализовать.

Сообщается, что в огне погиб 53-летний мужчина. Приехавшим на место врачам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего. Причины пожара устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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