14 Апр 2020 2020-04-14T10:41:08+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: ветераны не смогут воспользоваться бесплатным проездом в поездах Фото: Иван МАКЕЕВ

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: бесплатный проезд временно отменили для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. Как сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги, мера принята в связи с пандемией коронавируса.

В период пандемии смертельно опасной инфекции люди старше 65 лет находятся в группе риска. Пенсионерам запрещено покидать свои дома, а также перемещаться из одного населенного пункта в другой. Для безопасности ветеранов ВОВ льготы отменены во всем общественном транспорте.

Стоит отметить, что ранее в РЖД в преддверии празднования 75-летней годовщины было принято решение об обеспечении ветеранов бессрочными и безлимитными бесплатными поездками во всех поездах дальнего следования по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU