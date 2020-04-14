14 Апр 2020 2020-04-14T10:40:27+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больше трех тысяч больных COVID-19 смогут разместить в донских больницах. Фото: правительство РО

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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: врачи смогут разместить в больницах донского региона более трех тысяч больных коронавирусом. Об этом во время брифинга в правительстве региона рассказала глава глава минздрава Ростовской области Татьяна Быковская.

По преварительной информации, в медицинских учреждениях региона должны развернуть 2664 койки для таких пациентов из расчета одна койка на 100 тысяч населения в городе-миллионнике и по 0,5 коек на 100 тысяч населения в других муниципалитетах.

- В случае, если этого будет недостаточно, то под госпиталь будет отдана больница федерального медико-биологического агентства на 350 коек, - отметила Татьяна Быковская.

По ее словам, при неблагоприятном развитии ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, для людей могут быть выделены койки в строящемся пока инфекционном блоке госпиталя, строительство которого должно завершиться в середине мая.

ИСТОЧНИК KP.RU