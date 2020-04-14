Сделки ростовского завода комбикормов на 467 млн рублей поставлены под вопрос

14 Апр 2020 2020-04-14T11:00:02+03:00

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Арбитражный суд Ростова-на-Дону рассмотрит заявление конкурсного управляющего АО «Ростовский завод гранулированных комбикормов им. С.Д. Анипкина «Лиман», в котором сформулировано требование признать недействительными сделки компании.

Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, речь идет об финансовых операциях на общую сумму порядка 467 млн руб. Самой крупной из них, по информации из открытых источников, стала сделка на 232,9 млн руб. с агрофирмой «Приазовская», которая возвратила заводу предоплату за комбикорм.

Отметим, что донской завод комбикормов признали в арбитражном суде банкротом в 2019 году по заявлению «Автовазбанка», аффилированного с Центробанком. Движимое и недвижимое имущество компании, а также товарно-материальные ценности, нематериальные активы и его финансовые активы эксперты тогда оценили в 112,4 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU