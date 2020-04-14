2020-04-14T12:09:46+03:00
Общество

Дончанин жестоко расправился с троими приятелями и поджег их трупы

Расправа произошла из-за пьяной ссоры
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый вышел на свободу всего год назад. Фото: архив КППодозреваемый вышел на свободу всего год назад. Фото: архив КП
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В Ростовской области осудят местного 50-летнего жителя. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, мужчина во время пьяной разборки убил троих собутыльников, а потом поджег дом с трупами бывших друзей.

По версии следствия, четверо приятелей собрались в доме и стали распивать спиртные напитки, но в какой-то момент произошла крупная ссора. Один из присутствующих в пьяном угаре стал наносить собутыльникам удары ножом, из-за которых трое скончались на месте произошедшего.

Преступник поджег дом в селе Песчанокопском и сбежал, надеясь скрыть тройное убийство Подозреваемого смогли задержать сотрудники полиции. Следователи установили причастность мужчины к совершенному преступлению. Ранее он был осужден за кражу и избиение. На свободе подозреваемый в тройном убийстве смог прожить всего около года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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