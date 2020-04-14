Дончанин жестоко расправился с троими приятелями и поджег их трупы
В Ростовской области осудят местного 50-летнего жителя. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, мужчина во время пьяной разборки убил троих собутыльников, а потом поджег дом с трупами бывших друзей.
По версии следствия, четверо приятелей собрались в доме и стали распивать спиртные напитки, но в какой-то момент произошла крупная ссора. Один из присутствующих в пьяном угаре стал наносить собутыльникам удары ножом, из-за которых трое скончались на месте произошедшего.
Преступник поджег дом в селе Песчанокопском и сбежал, надеясь скрыть тройное убийство Подозреваемого смогли задержать сотрудники полиции. Следователи установили причастность мужчины к совершенному преступлению. Ранее он был осужден за кражу и избиение. На свободе подозреваемый в тройном убийстве смог прожить всего около года.
ИСТОЧНИК KP.RU