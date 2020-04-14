На Дону семь больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

14 Апр 2020 2020-04-14T11:38:12+03:00

Трое из них не могут самостоятельно дышать

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На 14 апреля в Ростовской области насчитывается уже 98 человек с подверженным диагнозом - COVID-19. Только за минувшие сутки врачи выявили еще 20 инфицированных. Заместитель губернатора донского региона Сергей Бондарев во время онлайн брифинга сообщил, что некоторые из заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Большинство инфицированных переносят вирус в легкой форме. Однако есть и такие, кому нужна постоянная помощь медиков. Так у семерых жителей Ростовской области болезнь протекает в сложной форме. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Без него люди просто не могут самостоятельно дышать - вирус поразил дыхательные пути.

- Хочу пояснить, что они не постоянно находятся под ИВЛ. Человеку стало хуже - аппарат подсоединили, а через два часа сняли, - отметил заместитель главы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU