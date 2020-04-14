Жители Ростовской области будут больше платить за мобильную связь
Российские операторы фиксированной связи ожидают резкого повышения стоимости на свои услуги в текущем году, при этом возможная динамика ценообразования может оказаться существенно выше, чем прогнозировали аналитики в конце 2019 года.
Как следует из отчета агенства TelecomDaily, роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов. В этом исследовании участвовали 114 топ-менеджеров компаний и организаций, за исключением федеральных операторов сотовой связи.
Цены на связь в России в 2020 году могут вырасти более чем на 20%, в чем уверены около четверти опрошенных компаний. При этом более трети из предприятий-респондентов анонсируют предполагаемое повышение на уровне 10–15%.
Отмечается, что в конце 2018 года, когда проводился аналогичный опрос, о повышении тарифов в 2019 году заявляли 81% респондентов. Сейчас их число возросло, а большинство уверены, что тарифы подорожают как минимум на 10%.
Какая перспектива ожидает жителей России и, в частности, Ростовской области?
Как считают эксперты, опрошенные «Коммерсантом», операторам не удастся в полной мере компенсировать доходы за счет потребительского сегмента, а абоненты начнут выбирать более дешевые тарифы сотовой связи. Также специалистами прогнозируется, что люди будут отказываться от домашнего интернета в пользу мобильного.
ИСТОЧНИК KP.RU