Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19

14 Апр 2020 2020-04-14T12:13:10+03:00

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: специалисты свяжутся с людьми, находящимися за пределами донского региона, а по приезду протестируют на COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

- У нас сейчас большая одна из самых основных проблем - это учет и медицинское наблюдение наших жителей, находящихся в других субъектах РФ. Большой процент этих людей завозят коронавирус, - говорит он. - Губернатором поставлена жесткая задача взять на контроль всех этих людей, необходимо узнать когда они приедут. С этими людьми должна быть проверена работа и инструктажи, им должны разъяснить куда они могут поехать, а при любом недомогании врачи должны оценить состояние пациента и взять анализ на коронавирус.

По его словам, эти меры позволят сдержать в регионе распространение смертельно опасной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU