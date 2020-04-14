2020-04-14T12:13:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19

Местные власти попросят их соблюдать режим самоизоляции и соблюдать правила безопасности
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19
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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: специалисты свяжутся с людьми, находящимися за пределами донского региона, а по приезду протестируют на COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

- У нас сейчас большая одна из самых основных проблем - это учет и медицинское наблюдение наших жителей, находящихся в других субъектах РФ. Большой процент этих людей завозят коронавирус, - говорит он. - Губернатором поставлена жесткая задача взять на контроль всех этих людей, необходимо узнать когда они приедут. С этими людьми должна быть проверена работа и инструктажи, им должны разъяснить куда они могут поехать, а при любом недомогании врачи должны оценить состояние пациента и взять анализ на коронавирус.

По его словам, эти меры позволят сдержать в регионе распространение смертельно опасной болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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