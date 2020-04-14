2020-04-14T12:22:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты сделали в лаборатории более 550 анализов на COVID-19 за сутки

Количество зараженных коронавирусом продолжает увеличиваться
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты сделали в лаборатории более 550 анализов на COVID-19 за сутки. Фото: пресс-служба правительства РО стоп-кадрКоронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты сделали в лаборатории более 550 анализов на COVID-19 за сутки. Фото: пресс-служба правительства РО стоп-кадр
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Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики фиксируют в донском регионе все большее количество зараженных COVID-19. Об этом во время брифинга рассказал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

- За минувшие сутки в ростовской лаборатории сделали 552 анализа на коронавирус, - отметил он.

Так, за день количество зараженных увеличилось на 20 человек. Сейчас от коронавируса донские врачи лечат уже 98 человек.

Специалисты отмечают, что большинство зараженных приехали из других регионов страны.

Власти донского региона решили взять приезжающих людей под особый контроль. Специалисты проведут с ними разъяснительную беседу, а также попросят соблюдать самоизоляцию. При любом недомогании пациенту необходимо вызвать врача и сдать анализ на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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