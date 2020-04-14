"У патрулей нет задачи штрафовать всех подряд": в донском правительстве рассказали о главном в работе полиции

14 Апр 2020 2020-04-14T12:50:54+03:00

В правительстве Ростовской области рассказали, что главное в работе патрульных в период самоизоляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ростовской области с каждым днем увеличивается количество инфицированным COVID-19. На данный момент заболевших уже 98 человек. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции по региону, власти призывают жителей соблюдать режим полной самоизоляции и выходить из дома только при необходимости. Начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что у патрульных нет задачи штрафовать всех подряд, кто нарушает карантин.

По словам Тюрина, сотрудники на улицах ведут себя максимально вежливо и корректно. В первую очередь они проводят разъяснительные беседы с людьми, стараются объяснить жителям, насколько важно оставаться дома в этот непростой период.

Начальник управления информационной политики донского правительства Сергей Тюрин в эфире радио "Комсомольская правда" 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU