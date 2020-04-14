2020-04-14T13:35:37+03:00
Общество

Хорошие новости: В Мясниковском районе стартовало строительство экокомплекса по обращению с отходами

Материал предоставлен ГК «Чистый город»
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Фото: ГК «Чистый город»Фото: ГК «Чистый город»
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В Мясниковском районе возведение современного экологического комплекса по обращению с отходами и подъездной дороги к нему не останавливается даже в период самоизоляции. Строительство ведётся в две смены и с соблюдением мер повышенной безопасности.

Запуск современного экокомплекса позволит решить многолетнюю и острую проблему в отрасли обращения с отходами в Ростове-на-Дону. Так как сегодня донская столица не имеет объектов для размещения отходов.

Фото: ГК «Чистый город»

Фото: ГК «Чистый город»

- Мы прилагаем все усилия, чтобы даже в этот сложный для всех период, строительные работы не останавливались. Начался первый этап возведения комплекса. Работы форсируются, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации и ухудшения санитарного состояния города, - подчеркивает генеральный директор ООО ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.

Началу строительства комплекса предшествовала большая подготовительная работа.

По словам Эллы Кузьминой, проектная документация и инженерные изыскания получили положительное заключение экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России. Сегодня в наличии компании - все разрешительные документы, позволяющие беспрепятственно вести работы на земельном участке.

Межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс в Мясниковском районе будет возводиться поэтапно. В его состав войдут полигон ТКО, автоматизированный сортировочный комплекс и площадка биокомпостирования.

К МЭОКу прокладывается новая подъездная дорога, в обход хутора Веселый. Ее протяжённость – 3,8 км. Такая удалённость не позволит нарушить покой жителей и не принесёт неудобств в связи с передвижением спецтехники. Сам комплекс возводится на расстоянии 2,8 км от хутора Веселый, что превышает допустимую санзону с несколько раз.

Мясниковский экокомплекс будет принимать до 800 тысяч тонн коммунальных отходов в год. Объём инвестиций – свыше 2 млрд. рублей. На предприятии создадут более 200 рабочих мест.

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