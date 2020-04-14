В небе над Ростовом в День Победы истребители и штурмовики выстроят в цифру 75

14 Апр 2020 2020-04-14T14:13:58+03:00

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Патриотическое авиашоу увидят ростовчане 9 мая. Экипажи истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25СМ3 уже приступили к отработке праздничного строя в честь 75-летнего юбилея. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В День Победы военные летчики намерены пролететь над Театральной площадью донской столицы в виде символической цифры 75.

- Полеты выполняются на минимальных интервалах от 5 до 7 метров и дистанциях от 10 до 12 метров, при этом скорость летательных аппаратов составляет 500 километров в час. К подготовке допустили только лучших специалистов, - отметили в ведомстве.

Во время воздушного парада в Ростове-на-Дону будет задействовано 45 самолетов и вертолетов, в числе которых истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25СМ3.

ИСТОЧНИК KP.RU