"Я оболью ваше авто кислотой: отчаянный ростовчанин вымогает деньги у водителей

14 Апр 2020 2020-04-14T14:38:56+03:00

На лобовом стекле машин он оставляет записки, в которых обещает повредить транспорт, если ему не заплатят

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Ростовчане стали получать необычные письма, в которых неизвестный мужчина требует деньги за то, что не будет портить их автомобили. Подобные записки утром 14 апреля обнаружили на своих машинах многие жители Советского района. В них сказано, куда и сколько нужно перевести, чтобы спасти свое авто от повреждений. Люди обратились в полицию, где им сообщили, что подобное вымогательство обрело широкую популярность в последнее время. Об этом стало известно после публикации фотографии "письма счастья" на одном из популярных городских пабликов.

Читая записку, возникает двоякое чувство: с одной стороны понимаешь, что человек - вымогатель и преступник, но с другой - просыпается сострадание. Автор "сочинения" пишет, что он побывал в колонии, после которой ему очень тяжело найти нормальную работу. При этом у него есть семья - нужно кормить близких, но денег нет.

Тогда он придумал "гениальную" идею, как заработать на хлеб. Напечатал записки с угрозами, где в подробностях описал, что будет, если ему не переведут деньги, и развесил на машины.

- Я бы не хотел портить ваше имущество, но если вы не заплатите, мне придется это сделать. Прошу вас сделать единовременный взнос в размере 2000 тысяч рублей на карту, а в комментарии укажите марку и номер авто, - пишет рецидивист.

В записки описано все, что может произойти с транспорт, в случае неуплаты. Среди прочего аноним обещает проколоть шины или облить машину кислотой.

- Времени на оплату у вас ровно сутки. После этого электронный кошелек удалится. Автомобиль записан в мой журнал, по базе легко найти адрес владельца, - предупреждает дотошный вымогатель.

В Ростове-на-Дону послышалось эхо 90-х. Вымогательство, угрозы и все прелести прошлой жизни. Люди без средств к существованию выдумают все новые способы заработка и зачастую незаконные.

То самое письмо, которое получили многие жители донской столицы. Фото: соц. сети

ИСТОЧНИК KP.RU