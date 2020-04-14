Ростовчане попросили губернатора открыть салоны красоты
Владельцы ростовских салонов красоты обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой разрешить им возобновить работу в условиях самоизоляции. Петиция появилась на популярном сайте общественных инициатив.
-Бьюти индустрии нужно начинать работать, пока мы не растеряли сотрудников, пока нас не задушили арендные платежи и кредиты. Наш бизнес в сложившейся ситуации несёт серьёзные потери, -отмечается в сообщении.
Предприниматели обещают принимать клиентов только по записи, не допуская скопления людей. Людям будут выдавать бахилы и маски, а руки обрабатывать дизсредством.
Отмечается, что сейчас активизировались мастера на дому - это те, кто работают без документов и не соблюдают даже минимальные меры безопасности.
Петицию уже пописали более двух тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU