Ростовчане попросили губернатора открыть салоны красоты

14 Апр 2020 2020-04-14T14:34:00+03:00

Клиентам будут выдавать бахилы и маски, а руки обрабатывать дизсредством Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Владельцы ростовских салонов красоты обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой разрешить им возобновить работу в условиях самоизоляции. Петиция появилась на популярном сайте общественных инициатив.

-Бьюти индустрии нужно начинать работать, пока мы не растеряли сотрудников, пока нас не задушили арендные платежи и кредиты. Наш бизнес в сложившейся ситуации несёт серьёзные потери, -отмечается в сообщении.

Предприниматели обещают принимать клиентов только по записи, не допуская скопления людей. Людям будут выдавать бахилы и маски, а руки обрабатывать дизсредством.

Отмечается, что сейчас активизировались мастера на дому - это те, кто работают без документов и не соблюдают даже минимальные меры безопасности.

Петицию уже пописали более двух тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU