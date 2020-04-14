В Ростове ремонт моста на Зоологической планируют закончить в сентябре

14 Апр 2020 2020-04-14T15:34:12+03:00

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В Ростове-на-Дону ремонт моста на улице Зоологической, который ведет к Змиевской балке, планирует закончить в начале сентября этого года. Об этом сообщили на сайте городской администрации 14 апреля.

По официальной информации дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры, на данный момент там ведется демонтаж старых конструкций. Рабочие снимают асфальт, убирают перила и отбойники. После этого, они займутся основанием моста и сделают гидроизоляцию. На последнем этапе постелят новое покрытие и дорога приобретет новый, качественный вид.

Стоит отметить, что все работы ведутся без закрытия проезжей части. Рабочие перекрыли движение только частично, чтобы машины могли двигаться по мосту. Это необходимая мера, так как маршрут очень востребован. Улица Зоологическая связывает многие районы города. Она примыкает к Нансена, которая считается магистральной и тянется через весь Ростов.

Работы по реконструкции моста планируют закончиться уже 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU