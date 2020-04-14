2020-04-14T15:41:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: на единовременную материальную помощь многодетным семьям выделят более 246 млн рублей

Безработные люди с детьми также получат денежные средства
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: на помощь многодетным семьям выделят более 246 млн рублейКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: на помощь многодетным семьям выделят более 246 млн рублейФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: малоимущим многодетным семьям донского региона будет единовременно выплачено по пять тысяч рублей, а малоимущим многодетным семьям, где есть безработный - по три тысячи рублей. Такое решение принял глава региона Васили Голубев.

Для оформления матпомощи жителям нужно обратиться в органы соцзащиты или центр занятости. Об этом губернатор сообщил во вторник, 14 апреля, во время Заседание регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

- На единовременную материальною помощь из регионального бюджета многодетным малоимущим семьям выделено 246, 5 млн рублей и 45 млн рублей для тех, кто зарегистрирован в качестве безработного и воспитывает детей, - говорит Василий Голубев. - В регионе 42 тысячи семей получат по 5 тысяч рублей единовременно, по 3 тысячи на каждого ребенка выделено семьям, где в семьях есть неработающие родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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