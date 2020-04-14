Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики подготовили для больных более тысячи коек
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: количество зараженных смертельно опасной инфекцией продолжает возрастать. Почти сто человек находятся в больницах с диагнозом COVID-19. Как рассказала глава регионального минздрава Татьяна Быковская, медиками подготовлено 1071 койка для больных коронавирусом.
В случае необходимости количество мест будет увеличено.
- В наличие имеется 291 аппарат ИВЛ. На сегодняшний день, мы так и не получили от Минпромторга 162 аппарата ИВЛ. Нам не предоставили пока соглашений по сроку поставки, - отметила она.
По ее словам, если аппаратов ИВЛ не будет хватать, то медики задействуют свободную технику, которая установлена в больницах области.
ИСТОЧНИК KP.RU