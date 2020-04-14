Баста устроил антикоронавирусную репетицию
Любимый рэпер ростовчан Василий Вакуленко, известный как Баста, порадовал фанатов неожиданным снимком в духе времени. Он опубликовал у себя в Instagram фото в латексной синей перчатке, лежащей на клавишах синтезатора.
Заскучавший на самоизоляции музыкант подписал снимок словом:«Фантомас».
Публикация вызвала положительную реакцию у фантов. Люди принялись хвалить творчество ростовской звезды и делиться своим мнением о самоизоляции и шутками: "Это же вирус. Синтезатор упаковать надо", "Папа Смурф", "А у нас за роялем Фантомас, а у вас?", "Я подумал, что коронавирус так на тебя повлиял".
Стоит отметить, что сейчас Василий Вакуленко является наставником в шоу "Голос.Дети". Маленькие исполнители артиста смогли благодаря полученному опыту выступлений и знаниям добиться неплохих результатов в популярном телепроекте.
ИСТОЧНИК KP.RU