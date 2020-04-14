Баста устроил антикоронавирусную репетицию

14 Апр 2020 2020-04-14T16:58:23+03:00

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Любимый рэпер ростовчан Василий Вакуленко, известный как Баста, порадовал фанатов неожиданным снимком в духе времени. Он опубликовал у себя в Instagram фото в латексной синей перчатке, лежащей на клавишах синтезатора.

bastaakanoggano Баста репетирует в перчатках, чтобы спастись от коронавируса

Заскучавший на самоизоляции музыкант подписал снимок словом:«Фантомас».

Публикация вызвала положительную реакцию у фантов. Люди принялись хвалить творчество ростовской звезды и делиться своим мнением о самоизоляции и шутками: "Это же вирус. Синтезатор упаковать надо", "Папа Смурф", "А у нас за роялем Фантомас, а у вас?", "Я подумал, что коронавирус так на тебя повлиял".

Стоит отметить, что сейчас Василий Вакуленко является наставником в шоу "Голос.Дети". Маленькие исполнители артиста смогли благодаря полученному опыту выступлений и знаниям добиться неплохих результатов в популярном телепроекте.

ИСТОЧНИК KP.RU