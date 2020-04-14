2020-04-14T16:58:23+03:00
Общество

Баста устроил антикоронавирусную репетицию

Музыкант использовал перчатки для игры на синтезаторе
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Рэпер Баста. Фото: Instagram Василий ВакуленкоРэпер Баста. Фото: Instagram Василий Вакуленко
Изменить размер текста:

Любимый рэпер ростовчан Василий Вакуленко, известный как Баста, порадовал фанатов неожиданным снимком в духе времени. Он опубликовал у себя в Instagram фото в латексной синей перчатке, лежащей на клавишах синтезатора.

bastaakanogganobastaakanoggano
Баста репетирует в перчатках, чтобы спастись от коронавируса
19507 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Заскучавший на самоизоляции музыкант подписал снимок словом:«Фантомас».

Публикация вызвала положительную реакцию у фантов. Люди принялись хвалить творчество ростовской звезды и делиться своим мнением о самоизоляции и шутками: "Это же вирус. Синтезатор упаковать надо", "Папа Смурф", "А у нас за роялем Фантомас, а у вас?", "Я подумал, что коронавирус так на тебя повлиял".

Стоит отметить, что сейчас Василий Вакуленко является наставником в шоу "Голос.Дети". Маленькие исполнители артиста смогли благодаря полученному опыту выступлений и знаниям добиться неплохих результатов в популярном телепроекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Педагогический хакатон PedHack проведут в ЮФУ в дистанционном формате
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: на базе больницы № 20 создадут второй инфекционный госпиталь для больных COVID-19
Почти четверть килограмма кокаина: ростовчанина задержали с увесистым свертком наркотиков
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: 21 человека оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции
Баста устроил антикоронавирусную репетицию
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: медики подготовили для больных более тысячи коек
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: на единовременную материальную помощь многодетным семьям выделят более 246 млн рублей
В Ростове ремонт моста на Зоологической планируют закончить в сентябре
Ростовчане попросили губернатора открыть салоны красоты
"Я оболью ваше авто кислотой: отчаянный ростовчанин вымогает деньги у водителей
В небе над Ростовом в День Победы истребители и штурмовики выстроят в цифру 75
Хорошие новости: В Мясниковском районе стартовало строительство экокомплекса по обращению с отходами
"У патрулей нет задачи штрафовать всех подряд": в донском правительстве рассказали о главном в работе полиции
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: специалисты сделали в лаборатории более 550 анализов на COVID-19 за сутки
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: находящихся за пределами региона по приезду протестируют на COVID-19
Жители Ростовской области будут больше платить за мобильную связь
На Дону семь больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Дончанин жестоко расправился с троими приятелями и поджег их трупы
Сделки ростовского завода комбикормов на 467 млн рублей поставлены под вопрос
Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: больше трех тысяч больных COVID-19 смогут разместить в донских больницах
Под Ростовом напротив "Тачанки" перевернулся автомобиль
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: ветераны не смогут воспользоваться бесплатным проездом в поездах
В Ростовской области при пожаре погиб мужчина
Искусственный интеллект ответит на вопросы о коронавирусе COVID-19
Кредитные каникулы для 40 тысяч клиентов предоставил ВТБ
Ростовчанин отомстил своему обидчику за оскорбление пулей в голову
Мосту на Зоологической вернут в первозданный вид к 1 сентября
Ростовчанка пытается пристроить в добрые руки серебристую хохотунью
В донском регионе на протяжении пасхальной недели будут закрыты все кладбища