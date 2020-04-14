14 Апр 2020 2020-04-14T17:18:03+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 14 апреля 2020 года: 21 человека оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Нарушителей режима самоизоляции продолжают штрафовать в Ростовской области. Как рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции,полицейские составили административные материалы в отношении более 2 тысяч 286 человек.

Так, за время режима самоизоляции 21 жителя донского региона оштрафовали на 15 тысяч рублей, четверым придется заплатить по 3 тысячи рублей.

Последние данные. Фото: региональный пресс-центр по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции,

Людям рекомендовано находиться на самоизоляции, разрешается посещать ближайшие аптеки и магазины, выгуливать собаку, выносить мусор, навещать близких родственников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, даже если они проживают в соседнем городе. Для этого необходимо иметь скан или копию паспорта пенсионера с пропиской.

Работающие люди могут передвигаться по городу при наличии специального документа - пропуска, а также документа удостоверяющие личность.

ИСТОЧНИК KP.RU